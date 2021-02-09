Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 481 ölüm - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 481 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 62 bin 156'ya yükseldi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 3 bin 379 yeni korona virüs vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 291 bin 924'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 481 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 62 bin 156'ya ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 57 bin 300 kişi virüsü yenerek iyileşirken, aktif vaka sayısı 172 bin 468 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.89 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 945, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.11 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 269 bin 110 kişi aşılanırken, 981 bin 914 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

(Mehmet Koca/İHA)