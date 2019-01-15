Almanya'da son 5 yılın en yavaş büyümesi
43 dakika önce
Almanya ekonomisi 2018'de yüzde 1,5 ile son 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti.
Almanya ekonomisi 2018'de yüzde 1,5 ile son 5 yılın en yavaş büyümesini kaydetti. Büyümedeki hız kesmeye otomotiv sektöründeki problemler gösterildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44
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