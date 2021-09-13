Almanya'da Sosyal Demokratların adayı Scholz, TV tartışmasının galibi oldu - Son Dakika

Almanya'da üç başbakan adayının katıldığı televizyon tartışmasının galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz oldu.

Almanya'da 26 Eylülde yapılacak genel seçimler öncesi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Yeşiller Partisi başbakan adayı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, ARD ve ZDF televizyonlarının ortaklaşa düzenledikleri tartışma programında karşı karşıya geldi.

Yayın sırasında kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre Scholz, yüzde 41 oy alarak tartışmanın galibi oldu. Laschet yüzde 27, Baerbock ise yüzde 25 oy alarak üçüncü oldu. TV düellosunun ana gündemini, koalisyon ortakları, çevre politikaları ve maliyetleri, göçmen sorunu ve emeklilik gibi konular oluşturdu.

Öte yandan, 29 Ağustos'ta ilki yapılan TV düellosunu Scholz yüzde 36 oranı ile kazanırken, Baerbock yüzde 30, Laschet ise yüzde 25 ile üçüncü olmuştu.

Şubat 2017 yılında yapılan genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,9 oranında oy alarak seçimden birinci parti olarak çıkmıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 25,5 oy oranı ile ikinci parti olmuştu.

Almanya 2013 yılından beri Hıristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Büyük Koalisyon' hükümetleriyle yönetiliyor. - BERLİN