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Almanya'da sosyal medyada kışkırtıcı içerikler paylaşmakla suçlanan kişinin evi arandı - Son Dakika

Almanya'da sosyal medyada kışkırtıcı içerikler paylaşmakla suçlanan kişinin evi arandı

09.02.2022 20:54
Almanya'da sosyal medyada kışkırtıcı içerikler paylaşmakla suçlanan kişinin evi arandı

Almanya'da sosyal medyadan kışkırtıcı içerikler paylaşmakla suçlanan 59 yaşındaki kişinin evi ve iş yerinin arandığı bildirildi.

Almanya'da sosyal medyadan kışkırtıcı içerikler paylaşmakla suçlanan 59 yaşındaki kişinin evi ve iş yerinin arandığı bildirildi.

Oberbayern Emniyet Müdürlünce yapılan açıklamada, Yahudi soykırımının inkar edildiği, komplo teorileri ve kışkırtıcı içeriklerin paylaşıldığı 800'den fazla üyesi bulunan Telegram grubunun 2021'in ortalarından beri takibe alındığı belirtildi.

Yapılan soruşturma kapsamında grubun yöneticisi ve paylaşımların sahibi 59 yaşındaki bir kişinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, zanlının evinin ve iş yerinin arandığı kaydedildi.

Açıklamada aramalar kapsamında zanlıya ait veri taşıyıcılarına ve iletişim araçlarına el konulduğu belirtildi.

Yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan zanlının 45 olayda halkı kışkırtmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, zanlı hakkında dava açılıp açılmayacağına Traunstein Savcılığının karar vereceği ifade edildi.

Bayvera Eyaleti Adalet Bakanlığı Yahudi Düşmanlığıyla Mücadele Sorumlusu Andreas Franck, Holokost'un inkar edilmesinin nefret söylemi olduğunu belirterek, "Bu, beş yıla kadar hapis cezası gerektiren ciddi bir suçtur. Yahudi karşıtı suçluları kararlılıkla takip ediyoruz." dedi.

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Telegram, Almanya, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da sosyal medyada kışkırtıcı içerikler paylaşmakla suçlanan kişinin evi arandı - Son Dakika


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