Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eş genel başkanlıklarına Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken seçildi.

Başkent Berlin'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı.

Delegeler parti tüzüğünde değişiklik yaparak "eş genel başkanlığa" da imkan veren bir yönetim modeline geçmeye karar verdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde delegeler, Federal Meclis (Bundestag) Milletvekili Saskia Esken ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans'ı eş genel başkan olarak seçti.

Walter-Borjans 611 geçerli oyun 545'ini alarak eş genel başkan oldu. Oylamada 47 delege Walter-Borjans için "hayır" oyu verirken, 19 delege de çekimser kaldı.

Saskia Esken de 610 geçerli oyun 463'ünü alarak partinin eş genel başkanı seçildi. Esken için 116 delege "hayır" oyu, 31 delege çekimser oy kullandı.

Böylelikle delegeler SPD üyelerin çoğunluğunun talebine uymuş oldu. Geçen ay yapılan ve 200 binden fazla SPD üyesinin katıldığı seçimde, üyelerin yüzde 53'ü Walter-Borjans ve Esken ikilisinin eş genel başkan olmasını istemişti.

Eş genel başkanlar koalisyona sıcak bakmıyor

SPD, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile kurduğu koalisyonla hükümette yer alıyor.

Özellikle partideki sol kanadı temsil eden Walter-Borjans ve Esken ikilisi, SPD'nin koalisyonda kalmasına sıcak bakmıyor.

Saskia Esken, genel kurulda yaptığı konuşmada, partisinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yaptığı koalisyona kuşkuyla bakmaya devam ettiğini belirterek, SPD'nin son yıllarda kendisinden çok koalisyonu düşündüğünü ifade etti.

Esken ancak SPD'nin bugün kabul edeceği yeni programla bu koalisyonun devam etmesi için bir fırsat vereceklerini kaydetti.

Walter-Borjans ve Esken, adaylık sürecinde yaptıkları açıklamalarda da CDU/CSU ile imzaladıkları koalisyon protokolünü yeniden müzakere ederek protokolde yer alan bazı maddelerde değişiklik yapmak istediklerini ifade etmişti.

CDU/CSU ise koalisyon protokolünde değişiklik yapmak istemiyor.

Bu nedenle bundan sonraki dönemde SPD'nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmaların yaşanması bekleniyor.

SPD'nin mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oranında oy kaybetmesinin ardından Genel Başkan Andrea Nahles görevinden istifa etmişti.