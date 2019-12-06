Son Dakika Haberleri: Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu
Son Dakika Dünya Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu - Son Dakika Dünya

Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu

6 saat önce

Başkent Berlin'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı.

Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu, System.String[]

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eş genel başkanlıklarına Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken seçildi.


Başkent Berlin'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı.

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Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:28 
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