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Almanya'da SPD'nin eş genel başkanları Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken oldu
6 saat önce
Başkent Berlin'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı.
Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eş genel başkanlıklarına Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken seçildi.
Başkent Berlin'deki "CityCube" Salonu'nda bugün başlayan SPD Olağan Genel Kurulunda tüzük değişikliği ve partinin yeni eş başkanları için seçim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:28
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