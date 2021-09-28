Üye Girişi
Almanya'da SPD "Trafik Işığı" koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor - Son Dakika

Almanya'da SPD "Trafik Işığı" koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor

28.09.2021 18:07
Almanya'da SPD

- Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan federal seçimlerin ardından seçimde birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını açıkladı.

- Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan federal seçimlerin ardından seçimde birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını açıkladı.

Almanya'da halk geçtiğimiz pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitmiş, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Almanya'da seçimin tamamlanmasının ardından koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, yapılan anket sonucu halkın yüzde 55'inin Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu istediği ortaya çıkmıştı.

SPD'nin Federal Meclis'teki Grup Başkanı Rolf Mützenich, SPD'nin bu hafta bir trafik ışığı koalisyonunun kurulmasıyla ilgili görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. FDP ve Yeşiller ile bir trafik ışığı koalisyonu konusunda ilk keşif görüşmeleri yapmayı hedeflediklerini belirten Mützenich, "Seçimler bitti ve şimdi işimize odaklanıyoruz. Yeşiller ve FDP ile bu hafta içinde ön görüşmeler yapmak üzere davet ettik" dedi.

SPD'nin Sağlık Uzmanı Karl Lauterbach, trafik ışığı koalisyonu için umutlu olduğunu belirterek, "Kurulması ihtimali olan üçlü koalisyonda SPD'nin sosyal yönü, Yeşiller tarafından temsil edilen çevre koruması ki bizim de savunduğumuz bu, FDP'den beklenebilecek dijitalleşme. Benim bakış açıma göre, bu çok istikrarlı ve çok modern bir hükümet olabilir. Sonunda bir araya geleceklerini düşünüyorum" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da SPD Trafik Işığı koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor

Sosyal Demokrat Parti, Koalisyon, Almanya, Pazar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da SPD 'Trafik Işığı' koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor - Son Dakika


Son Dakika

Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu 18:11 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu 17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye 17:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz
Fahriye Evcen, 17:21 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor 15:31 Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar         
18:22
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası         
17:31
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar         
17:26
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları         
16:57
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti         
16:08
Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi         
15:48
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Kuraklık kuru inciri de vurdu! Kilosu 100 liraya kadar çıktı Kuraklık kuru inciri de vurdu! Kilosu 100 liraya kadar çıktı         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 18:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da SPD "Trafik Işığı" koalisyonu için görüşmelere bu hafta başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement