Almanya'da Sürücülere Vergi Zammı ve Hız Limiti Planı

ULAŞTIRMA Bakanlığı için hazırlanan önlem paketinde otobanlarda hız limitinin 130 km ile sınırlandırılması öneriliyor.

ULAŞTIRMA Bakanlığı için hazırlanan önlem paketinde otobanlarda hız limitinin 130 km ile sınırlandırılması öneriliyor. Bunun yanında benzin ve dizele vergi zammı isteniyor. Dizelden litre başına kesilen vergi benzinden 22 cent daha düşük. Bu farkın 2021 yılında eşitlenmesi isteniyor, 2023'te benzin ve dizele litre başı 3 cent vergi zammı talep ediliyor. 2023'ten sonra her yıl vergiye litre başına 1 cent zam yapılması, 2030'da litre başına vergi zammının toplam 53 centi bulması isteniyor. Bu önlemlerin yanında çok yakıt harcayan araçların satışında yüzlerce Euro fazla para alınarak, bu paraların elektrikli otomobil alımında teşvik olarak kullanılması da var. Raylı taşıma sistemi, bisiklet ve yaya yolculuğunun teşvik edilmesi, 2030 yılına kadar emisyon salınımının yarı yarıya düşürülmesi talep ediliyor.

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