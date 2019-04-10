Almanya'da Taksicilerden Uber Karşıtı Gösteri

Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund ve Berlin gibi büyük kentlerinde taksi şoförleri, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber gibi özel şirketlerin faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Dortmund ve Berlin gibi büyük kentlerinde taksi şoförleri, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber gibi özel şirketlerin faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.



Köln'deki Gummersbacher Caddesi'nden yola çıkan yaklaşık 700 taksici, konvoy halinde şehir merkezinden geçerek Kanal Caddesi'nde toplandı.



Sarı yelek giyip araçlarına "Taksi şoförleri vergi ödüyor, ya Uber?", "Taksiler tarifeye bağlı, ya Uber?" yazılı dövizler asan taksi şoförlerinin iki saatten fazla süren eyleminden şehir merkezindeki araç trafiği olumsuz etkilendi.



Uber, Almanya'nın başkenti Berlin'de 2013'ten beri faaliyet gösteriyor. Köln ve Düsseldorf gibi şehirlerde ise faaliyete geçmeye hazırlanıyor.



Ulaştırma Bakanlığının, ulaştırma hizmetleri konusundaki kanunları "esnekleştirme" planına karşı çıkan taksi şoförleri ayrıca işlerinin azalacağı ve haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle internet üzerinden ulaşım hizmeti veren uygulamalara tepki gösteriyor.



Alman Taksi ve Limuzin Derneği (BZP) Başkanı Thomas Grätz, ülkede 250 bin taksi şoförünün işlerini kaybetme tehlikesi olduğunu belirtti.



Dernek, taksiciler ile araç paylaşım hizmetlerinin aynı yasal yükümlülüklere tabi olmasını talep ediyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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