Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Almanya'da Ukrayna'ya sembolik bir destek geldi. Başkent Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Berlinlilerin, tarihi kapının renklendirilmesine büyük ilgi gösterdiği görüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika