Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika
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Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

23.02.2022 23:45
Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Almanya'da Ukrayna'ya sembolik bir destek geldi. Başkent Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Berlinlilerin, tarihi kapının renklendirilmesine büyük ilgi gösterdiği görüldü.

(İHA)

Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı
Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı
Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

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Brandenburg Kapısı, Almanya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da tarihi Brandenburg Kapısı'na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika


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