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Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi - Son Dakika

Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi

25.11.2021 19:11

Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde kurulan Noel pazarında ilk kez bir Türk müzik grubu sahne alarak Türkçe ve diğer dillerde Noel şarkıları seslendirdi.

Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde kurulan Noel pazarında ilk kez bir Türk müzik grubu sahne alarak Türkçe ve diğer dillerde Noel şarkıları seslendirdi.

Şehrin en önemli Noel pazarlarından Kölner Dom Weinachsmarkt'ta sahne alan Aynur Cronauer yönetimindeki 3K Müzik Atölyesi'nin şarkılarına meydanı dolduranlar eşlik etti.

Köln ve çevresinin tanınmış şarkıcılarından olan Cronauer, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez bir Türk grubu olarak sahne almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Cronauer, "Madem burada yaşıyoruz kendi özelliklerimizle bir şeyler sunmamız gerek. Türkçenin yanı sıra pek çok dilde şarkılar seslendireceğiz." dedi.

Birçok geleneksel Noel şarkının yanı sıra Türk ezgilerini de seslendiren grup, seyircilerden büyük alkış aldı.

Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi
Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi
Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi
Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi

Almanya, Müzik, Türk, Noel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde Türkçe ezgiler seslendirildi - Son Dakika


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