Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları martta tarihi yükseliş kaydetti - Son Dakika
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Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları martta tarihi yükseliş kaydetti

12.05.2022 12:46
Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları martta tarihi yükseliş kaydetti

Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım ÜFE), bitki ve hayvansal ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle martta yüzde 34,7 artarak 1961'den bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım ÜFE), bitki ve hayvansal ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle martta yüzde 34,7 artarak 1961'den bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) mart ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tarım ÜFE martta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,7 arttı. Tarım ÜFE'de aylık artış da yüzde 15,1 oldu.

Bu artışın, verilerin tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana fiyatlardaki en güçlü yıllık yükseliş olduğu belirtilen açıklamada, "Bitkisel ürünlerin fiyatları Mart 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 daha yüksek oldu. Hayvansal ürünlerin fiyatları da yıllık yüzde 29,5 arttı." denildi.

Bitkisel ürünlerdeki fiyat artışında Temmuz 2020'den bu yana artan tahıl fiyatlarının etkisinin de etkili olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Mart 2022'de tahıl fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,2 daha yüksek olduğu aktarıldı.

Destatis açıklamasında, "Tahıl fiyatlarındaki yüksek artışın en önemli nedeni, Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak arz sıkıntısı oldu. Bununla, Almanya'da ve yurt dışında yüksek talep ile küresel pazarda zaten gergin olan durum bir kez daha ciddi şekilde kötüleşti." ifadesine yer verildi.

Verilere göre, patateste düşük hasat ve baz etkisiyle yüzde 91,7 artış olması dikkati çekerken, süt fiyatında yüzde 33,3 artış görüldü.

Almanya'da şubatta tarım ürünleri üretici fiyatları yüzde 15,1 artmıştı.

Ülkede martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları martta tarihi yükseliş kaydetti - Son Dakika


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