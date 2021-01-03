Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı

03.01.2021 14:12
Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı, System.String[]

Almanya'da koronavirüs pandemisi hanehalkı tasarruflarının rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Almanya'da koronavirüs pandemisi hanehalkı tasarruflarının rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu. Tüketiciler, hem kapanma önlemleri hem de ekonomik belirsizlikler nedeniyle tasarrufa yöneldi.Almanya'da koronavirüsün etkisinde geçen 2020 yılında tasarruflar rekor kırdı. DZ Bank'ın verilerine göre, hanehalklarının toplam serveti 393 milyar euro dolayında artarak 7 trilyon 100 milyar euroya ulaştı. Bu meblağ, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9 dolayında bir artışa tekabül ediyor.

DZ Bank ekonomistlerinden Michale Stappel, kısa mesai ve işsizlik tehdidi nedeniyle birçok insanın tasarruf yapmaya yöneldiğine, ayrıca pandemiden ötürü uygulanan kapanma önlemlerinden ötürü tüketim harcamalarının düştüğüne dikkat çekti.

Rekor seviyede tasarruf oranı

DZ Bank, 2020 yılı için yüzde 16'lık tasarruf oranı tahmininde bulunurken, bankalar birliği BVR ise yüzde 17 oranında tasarruf oranı tahmininde bulunmuştu. Söz konusu verilere göre, hane halkları 100 euroluk gelirin 16 veya 17 euroluk kısmını tasarruf etti. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu, tasarruf istatistiklerinin tutulmaya başlandığı dönemden bu yana en yüksek orana denk geliyor. Son olarak 1991-92 yılları arasında Almanya'da yüzde 13'lük tasarruf oranı tespit edilmiş ve bu oran rekor değer olarak kayda geçmişti.

DZ Bank'ın baş ekonomisti Michael Holstein, "2021 yılında hane halklarının banka hesaplarında tasarruf ettikleri likiditelerin önemli bir bölümünün yeniden tüketim harcamaları için kullanılmasını bekliyoruz" dedi. Ekonomist, pandemi koşullarının hafiflemesi durumunda tüketicilerin yeniden kültürel ve seyahat harcamalarına kaynak ayıracağını ifade etti.

Holstein, "2021 yılının ikinci yarısında korona dönemi sonrası bir patlama bekliyoruz, bu Alman ekonomisini de canlandıracaktır. Bu nedenle tasarruf oranının ortalamanın da altına ineceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı

Holstein, İşsizlik, DZ Bank, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Almanya'da tasarruflar rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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