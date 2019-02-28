Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tatil Rezervasyonlarında Antalya İlk Sırada

Almanya'da Tatil Rezervasyonlarında Antalya İlk Sırada

59 dakika önce

Almanya'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonları "güçlü" şekilde artarken, Akdeniz'deki destinasyonları tercih eden Almanların gözdesinin ise Antalya olduğu belirtildi.

Almanya'da Tatil Rezervasyonlarında Antalya İlk Sırada, System.String[]
Almanya'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonları "güçlü" şekilde artarken, Akdeniz'deki destinasyonları tercih eden Almanların gözdesinin ise Antalya olduğu belirtildi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, yaz tatili için Türkiye'ye talebin arttığı bildirildi.

Seyahat acentelerinden ve internet üzerinden Türkiye'ye 2019 yazı için yapılan rezervasyondan elde edilen cironun şimdiden bir önceki yıla göre yüzde 58 fazla olduğu ifade edilen açıklamada, "Türkiye'ye rezervasyonlar güçlü şekilde artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin "etkileyici geri dönüşüyle" pazar payını geri kazandığına işaret edilen açıklamada, ciro bazında Almanların 2019 yazı için tercih ettiği en popüler destinasyonlar arasında İspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Antalya birinci sırada

Alman pazar araştırma şirketi Gfk'dan yapılan açıklamada da halihazırda 2019 yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 5 tatil yeri arasında Antalya'nın ilk sırada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Antalya'yı İspanya'nın Palma de Mallorca şehri, Girit Adası, Mısır'daki Hurgada tatil kenti ve İstanköy Adası'nın takip ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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