Almanya'da tedarik dar boğazları ve yükselen enerji fiyatları hizmet sektörünü olumsuz etkiledi - Son Dakika

Almanya'da, tedarik dar boğazları ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu son 28 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkisiyle Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 52,4 puana geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai verilere göre, Almanya'da eylülde 56,2 puan olan hizmet sektörü PMI, ekimde 52,4 puana geriledi. Beklenti, endeksin 52,4 puana inmesi yönündeydi.

IHS Markit açıklamasında, söz konusu düşüşün, tedarik dar boğazları ve yükselen enerji fiyatlarının hizmet sektörüne olumsuz etkisinden kaynaklandığı belirtilerek, enerji maliyetlerindeki yükselişle birlikte hizmet sektöründe yukarı yönlü fiyat baskılarının daha da arttığı kaydedildi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekim ayı PMI verilerinin Almanya'da büyümenin yılın son 3 ayında ivme kaybedeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bu arada, Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükselmişti.