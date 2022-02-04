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Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: "allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin" - Son Dakika

Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: "allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin"

04.02.2022 10:00

Son dakika haberler: - Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi Demiray: "Allah'ım devletimize güç kuvvet versin" Almanya'nın Kassel kentinde yeterli sağlık hizmeti alamayan karaciğer hastası Ahmet Demiray, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

- Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Demiray: "Allah'ım devletimize güç kuvvet versin"

KASSEL - Almanya'nın Kassel kentinde yeterli sağlık hizmeti alamayan karaciğer hastası Ahmet Demiray, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'da yaşayan Ahmet Demiray, karaciğerinde tümör tespit edilmesinin ardından yeterli sağlık hizmeti alamayınca çareyi Türkiye'den destek istemekte buldu. Ahmet Demiray'ın Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğuna nakil için başvuruda bulunmasından bekleyişi uzun sürmedi. Demiray, başvurusundan yalnızca 2 gün sonra ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi.

"Allah'ım devletimize güç kuvvet versin"

Kassel havaalanında ambulans uçağa binmeden önce açıklama yapan Ahmet Demiray, "Cumhurbaşkanımızdan ve bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı, çok teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Demiray'ın kızı Reyhan babasının ambulansa nakli sırasında yaptığı konuşmada, "Babamı Allah'ın izniyle Türkiye'ye gönderiyoruz. Sağ olsunlar bize ambulans uçak gönderdiler. Almanya'da tedavi edilemez dedikleri için tedavi yok dedikleri için ben de Türkiye'ye başvurdum. Yardımcı olan tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun" dedi. Demiray'ın oğlu Deniz Mustafa Demiray ise "Allah devletimizden razı olsun. Başımız dik. Almanya'ya iyi bir cevap verdik. İnşallah babam Türkiye'de şifa bulacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlarına hep el uzattı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, alınan talebin Türkiye'ye iletilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın 2 gün içinde ambulans uçak sevk ettiğini belirtti. Türkiye'nin uçak ile hasta sevkinin yeni bir örnek olmadığını ifade eden Başkonsolos Tunçer, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlarına hep el uzattı. İnşallah Ahmet Demiray amcamızın tedavisi olumlu olur, şifa bulur" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan ise "Verilen bu hizmet Türkiye dışında yaşayan Türklere büyük bir moral sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin
Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin
Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin

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Ahmet Demiray, Ambulans, Almanya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: 'allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Almanya'da Tedavi Alamayan Demiray, Ambulans Uçakla Türkiye'ye GönderildiDemiray: "allah'ım Devletimize Güç Kuvvet Versin" - Son Dakika
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