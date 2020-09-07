Almanya'da tedavi altına alınan Navalni'ni komadan çıktı - Son Dakika

Almanya'da tedavi altına alınan Navalni'ni komadan çıktı

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahade altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'nın komadan çıktığı açıklandı.

Almanya'da tedavi altına alınan Navalni'ni komadan çıktı, System.String[]

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahade altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'nın komadan çıktığı açıklandı.

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahade altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'nın komadan çıktı. Alman medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, Alman doktorların, Navalnıy'nın hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez durumunda iyileşme yaşandığı açıklandı.

"BİLİNCİ AÇILDI, KONUŞMALARA REAKSİYON GÖSTERDİ"

Doktorlar, Navalnıy'nın bilincinin açıldığını, konuşmalara reaksiyon göstermeye başladığını, ancak zehirlenmenin uzun süreli etkileri konusunda bir yorum yapmak için erken olduğunu ifade etti. Berlin Charite kliniği basın merkezi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın yapay solunum cihazıyla bağlantısının kesildiğini duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Rus muhalif Navalni, zehirlenme şüphesi ile Almanya'ya götürüldükten sonra Alman hükümeti sözcüsü, "Yapılan testler Navalni'nin zehirlendiğini gösteriyor. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var. AB ve NATO'daki ortaklarımızı testin sonuçları hakkında bilgilendireceğiz. Ortak bir tartışma yapacağız ve orantılı bir yanıt hakkında bir karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Sözcünün açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel "Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var" demişti.

RUSYA: SUÇLAMALARI CİDDİYE ALMIYORUZ

Rusya Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Omsk'taki doktorların herhangi bir zehirlenme emaresi olmadığına dair raporları olduğunu söyledi. Rusya'ya yönelik suçlamalara değinen Peskov, "Doğru olmayan ve kuru gürültüden ibaret olan bu suçlamaları ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peskov Alman doktorların açıklamaları için, "Gürültülü ve boş açıklamalar yerine durumu sakince analiz edecek ve yazıya dökecek açıklamalar olmalı. Bu açıklamalardan şimdilik yeni bir şey öğrenmedik" diye konuşmuştu.

STOLTENBERG: ŞÜPHE GÖTÜRMEYEN KANIT MEVCUT

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Navalny'nin zehirlendiği konusunda şüphe götürmeyen kanıtların mevcut olduğunun altını çizerek, "Aleksey Navalny'nin askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin şüphe götürmeyen kanıt mevcut. Stoltenberg, sinir sistemini etkileyen madde kullanımının "korkunç" olduğunu, bütün müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti. Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, uluslararası norm ve kuralların kabul edilemez bir ihlali olmakla birlikte insan hayatına da saygısızlık olduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın artık yanıtlaması gereken ciddi soruları olduğu konusunda hemfikir." dedi.

ALEKSEY NAVALNİ KİMDİR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny adını 2008 yılında Rus siyasetindeki ve kamu şirketlerindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma uygulamalarını ifşa eden blog yazılarıyla duyurdu. Asıl mesleği avukatlık olan Navalny bu dönemde büyük petrol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satın almak suretiyle şirket içindeki ve kamu harcamalarındaki boşlukları tespit ederek takipçilerine duyurmaya başladı. Süreç içinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin muhalif seslerinden birine dönüştü ve yürüttüğü yolsuzluk karşıtı kampanyalarla o dönemdeki parti lideri Vladimir Putin'in en keskin eleştirmenlerinden biri haline geldi. 2011 yılındaki parlamento seçimleri öncesinde takipçilerine iktidar partisi dışında herhangi bir partiye oy vermeleri çağrısında bulunan Navalny, parlamento binası önündeki bir protesto gösterisi sırasında tutuklanarak 15 gün hapis yattı. Usulsüzlük iddialarının dile getirildiği seçimlerde Birleşik Rusya Partisi oy kaybına uğradı. Navalny ise salıverilişinin ardından, seçim sonrası düzenlenen 120 bin kişinin katıldığı dev protesto gösterisinde ön sırada yer aldı.


Almanya, Berlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da tedavi altına alınan Navalni'ni komadan çıktı - Son Dakika Dünya

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