Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tedavi Edilemeyen Gülcan Türkiye'de Şifa Buldu

Almanya'da Tedavi Edilemeyen Gülcan Türkiye'de Şifa Buldu

17 dakika önce

ALMANYA'DA yaşayan ve vücudunda oluşan şişlikler ve kaşıntı nedeniyle alerji tehsisi konulan işe gitmekte bile güçlük çeken Gülcan Yalçın tedavisine hiçbir yanıt alamayınca Türkiye'ye gelip Türk hekimlerine görünmek istedi.

Almanya'da Tedavi Edilemeyen Gülcan Türkiye'de Şifa Buldu, System.String[]
ALMANYA'DA yaşayan ve vücudunda oluşan şişlikler ve kaşıntı nedeniyle alerji tehsisi konulan işe gitmekte bile güçlük çeken Gülcan Yalçın tedavisine hiçbir yanıt alamayınca Türkiye'ye gelip Türk hekimlerine görünmek istedi. Türkiye'ye geldikten ve muayene olduktan sonra tedavisine başlanan Yalçın, "İyi ki gelmişim, tedavime ilk günde sonuç aldım, şu anda iyiyim" dedi.

KORTİZON TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Kurdeşen vakasının basit ve yaygın görülen ve tanınması kolay bir hastalık olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, uygulanan tedaviyi şöyle anlattı:

"Gülcan Yalçın bize uzun zamandır tüm vücudunda kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayeti ile geldi. Hastamız Almanya'da yaşadığı için öncelikle orada birçok doktora başvurmuş. Dermatoloji, dahiliye, alerji uzmanlarına görünmüş. Orada kendisine alerji olduğu söylenmiş ve kortizon tedavisi uygulanmış. Ancak kortizon tedavisini bıraktıktan sonra eski haline geri dönüyor. Bir ilaç tedavisi uyguladık. İlk tedavinin ardından sıkıntıları, şikayetleri ortadan kayboldu."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:10 

Almanya, Türkiye, Güncel
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