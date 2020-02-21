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Almanya'da tedavi gören 8 yaşındaki Ahmet'in annesinin yurt dışı yasağı kalktı
6 saat önce
Almanya'da kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'a eşlik etmek isteyen annesinin yurt dışı yasağı kalktı.
Almanya'da kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'a eşlik etmek isteyen annesinin yurt dışı yasağı kalktı.
Haberi, Ataç'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına öncülük eden yazar ve aktivist Natali Avazyan duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:22
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