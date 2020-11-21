Almanya'da tedbirlere rağmen günlük vaka sayıları yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor - Son Dakika

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kasım başında alınan tedbirlere rağmen günlük vaka sayıları üst seviyede seyretmeye devam ediyor.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 964 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu ve toplam vaka sayısı 902 bin 528'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 254 artarak 13 bin 884, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 593 bin 100 oldu.

Almanya'da ekim ayı ortasında 5 bin ila 7 bin 500 arasında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları ekim ayı sonuna doğru yükselişe geçerek kasımda 20 binin üzerinde görülmeye başlandı.

Yeni vaka sayıları geçen hafta perşembe 21 bin 866, cuma 23 bin 542 ve cumartesi 22 bin 461 olarak kayıtlara geçti.

19 Kasım perşembe günü 22 bin 609, dün de 23 bin 648 olarak tespit edilen günlük yeni vaka sayıları bugün de 22 bin 964 olarak açıklanmasıyla yüksek seviyede seyretmeyi sürdürdü.

Dün açıklanan rakam salgının başlangıcından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Federal hükümet ve yerel yönetimler bu ayın başında salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yeni tedbiri yürürlüğe koymuştu.

Bu tedbirler yeni vaka sayıların düşmesinde başarılı olmadı.

Bundan dolayı Başbakan Angela Merkel'in gelecek hafta çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda tedbirlerin uzatılması veya daha da sıkılaştırmasını gündeme getirdi.

Uzmanlar tedbirlerin uzatılmasından yana

Heidelberg Üniversitesinden Prof. Dr. Hans-Georg Kraeusslich, tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını düşürmeninin hedeflendiğine işaret ederek, "Önlemlerin başlamasından neredeyse 3 hafta sonra net bir düşüş görülmedi, aksine yatay bir hareket görüyoruz." dedi.

Böylelikle hedefe ulaşılmadığını vurgulayan Kraeusslich, tedbirlerin gelecekte daha sıkılaştırılabileceğini ifade etti.

Almanya Tabipler Odası Başkanı Klaus Reinhardt, kasım başında alınan tedbirlerin aralık ayında da sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Tedbirler ay sonuna kadar geçerli

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için kamu alanında 2 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar geçerli yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Buna göre, kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.