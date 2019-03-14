Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tehdit Mektuplarına Soruşturma

Almanya'da Tehdit Mektuplarına Soruşturma

1 saat önce

Almanya'da Federal Başsavcılık, aşırı sağcılar tarafından siyasetçi, gazeteci ve avukatlara gönderilen tehdit mektupları nedeniyle soruşturma başlattı.

Almanya'da Tehdit Mektuplarına Soruşturma, System.String[]
Almanya'da Federal Başsavcılık, aşırı sağcılar tarafından siyasetçi, gazeteci ve avukatlara gönderilen tehdit mektupları nedeniyle soruşturma başlattı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, aşırı sağcılar tarafından başta politikacı, gazeteci ve avukatlar olmak üzere 100'den fazla kişiye tehdit içerikli elektronik posta gönderildiğinin belirlenmesi üzerine Federal Başsavcılığın soruşturma başlattığı ifade edildi.

Münih Yüksek Bölge Mahkemesi, Bamberg Yüksek Bölge Mahkemesi ve Frankfurt Savcılığı gibi adli makamlara da tehdit içerikli en az 15 mektup gönderildiği kaydedildi.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne atıfla "NSU 2.0" ve 1935-1945 yıllarında Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri olan "Wehrmacht" imzalı mektuplar, çok sayıda Türk avukata da gönderilmişti.

Tehdit mektubu gönderilen Türk avukatlardan biri de Frankfurt barosuna kayıtlı Seda Başay Yıldız'dı. Yıldız, faks yoluyla, "NSU 2.0" imzalı, iki kez ağır hakaret ve ölüm tehdidi içeren mektup almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Başsavcı, Almanya, Güncel
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