Almanya'da tek başına evlat nöbetinde olan Maide Aktaş'dan Gara şehidinin ailesine ziyaret - Son Dakika

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için tek başına eylem yapan Maide Töremiş Aktaş, Türkiye'ye gelerek Gara şehidi ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Şanlıurfa'dan sonra Gaziantep'e gelen Maide Aktaş, Gara şehitlerinden olan Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Songül Altıntaş, ziyareti için Aktaş'a teşekkür ederek terör örgütüne ilişkin "Onlar sözde Kürt halkını savunuyoruz diyorlar, ancak asla Kürt halkını savunmuyor. Ben Kürdüm benim tek düşmanım PKK'dır." dedi.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için tek başına evlat nöbetinde bulunan Maide Töremiş Aktaş, Türkiye'ye gelerek Gara şehitlerinden olan Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aktaş, kızına seslenerek teslim ol çağırısında bulundu. Kızı için eylemlere devam edeceğini ve kızına seslenerek geri dön çağrısı yapan Maide Töremiş Aktaş, "Acının dili, dini, ırkı yoktur. O yüzden bizim hep beraber birlik olup bunun Kürdü, Türkü, Lazı yok. Hepimizin birlik olup bize karşı olan insanlara karşı cephe almamız lazım. Birbirimizin yanında olmamız lazım. Bizim bir aile olmamız lazım. Evladı dağa gidip pişman olanlara üzülüyorum. Çünkü oraya gidip gerçekten pişman olanlar var. Geri dönemiyorlar çünkü infaz ediliyorlar. İnfaz edilmektense bile bile ölmektense bilmeden ölmeyi tercih ediyorlar. Onların başında bu PKK'yı yönetenlerin, başında olanların hepsinin kıyma olmasını istiyorum. Hangi anne baba çocuğunu kurban verir. Hiçbir anne baba evladını kurban vermez. Evladını kurban veren anne babanın da aklına şaşarım. Buradan bütün evlatlara sesleniyorum. Başkalarının aklıyla oraya buraya savrulduğunuz yeter. Aklınızı başınıza getirin. Kendiniz düşünün ve kaçış yollarını arayın. Bir an önce ailelerine geri dönün. Çocuğuma da sesleniyorum. Kızım, seni götüren aptallar benim diğer aileler gibi kaderime razı olup oturacağıma sanmasınlar. Hiçbir zaman seni onlara yar etmeyeceğim. Ben yaşadığım sürece seni onlara yar etmemek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Maide Hanım'a Almanya'dan buraya kadar geldiği için teşekkür ederim"

Aktaş'a Almanya'dan ziyarete geldiği için teşekkür eden Şevket Altıntaş, "Maide Hanım'a Almanya'dan buraya kadar geldiği için teşekkür ederim. PKK'ya başkaldırdığını göstermek için Gara şehitleri ailelerini ziyaret ediyor. Maide Hanım'ın dediği gibi beraber olmalıyız. Bu savaşa son vermek için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bunlar çocuklarımızı kandırıp götürüyorlar. Şimdi şöyle bir şeyde var pek söylemiyoruz çocukları kaçırıp götürüyorlar geri dönmek istediğinde ailesiyle tehdit ediliyor. Ben 1,5 yıl Diyarbakır'da kaldım. Evlat nöbetinde 200 küsur ailenin içinde kaldım. Aynı şeyleri söylüyorlar. Şöyle bir şey duydum kaçmaya teşebbüs eden herhangi bir tanesi bidon içine konuluyor, içine naylon atılıyor ve o şekilde can veriyor" ifadelerini kullandı.

"Ben Kürdüm benim tek düşmanım PKK'dır"

Gara şehitlerinden Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş ise Kürt olduğunu ve Kürtlerin tek düşmanın PKK olduğunu ifade ederek, "Öncelikle Maide Hanım'ın Almanya'dan Türkiye'ye gelip bizi ziyaret ettiği için teşekkür ederim. Düşman kimdir? Düşman sana zarar verendir. Onlarda sözde Kürt halkını savunuyoruz diyorlar ancak asla Kürt halkını savunmuyor. Ben Kürdüm benim tek düşmanım PKK'dır. Benim oğlum gelmez ama inşallah diğer çocukların akılları başlarına gelir ve uyanırlar. İnşallah bu annelerin babaların çabaları boşa gitmez ve çocukları geri dönerler. Gelin daha ne bekliyorsunuz. Anneleriniz babalarınız sizin için canlarını ortaya koymuş. Siz daha PKK'nın neyini bırakmıyorsunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP