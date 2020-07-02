Almanya'da temel emeklilik güvencesine onay - Son Dakika

Almanya'da temel emeklilik güvencesine onay

Almanya'da düşük gelirli emekliler için temel emeklilik güvencesi öngören yasa gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek.

Almanya'da düşük gelirli emekliler için temel emeklilik güvencesi öngören yasa gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek. Yaklaşık 1,3 milyon kişiyi ilgilendiren yasa tasarısı bugün mecliste kabul edildi.Almanya'da aylar süren yoğun tartışmaların ardından, emekli aylığıyla geçimini sağlamakta zorlanan vatandaşlara destek için temel emeklilik güvencesi (Grundrente) öngören tasarı, koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin oyları ile bugün mecliste kabul edildi. Temel emeklilik güvencesi, koalisyon hükümetinin vaatleri arasında yer alıyordu.

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Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Temel emeklilik yasasının ülke için bir yön tayini anlamına geldiğini, Almanya'nın bu sayede daha iyi ve adil olma fırsatı sunduğunu" vurguladı. Çalışma Bakanı, temel emeklilik güvencesinden yüzde 70'i kadınlar olmak üzere 1 milyon 300 bin kişinin faydalanabileceğini söyledi.

Özellikle uzun yıllar boyunca düşük gelirli işlerde çalışmış kişilere emekli olduklarında maddi destek sunması amaçlanan yasadan faydalanmak için, Alman Emeklilik Sigortası'na çalışma veya çocuk yetiştirme ya da bakım hizmeti karşılığında en az 33 yıl sigorta primi yatırılmış olması şartı aranıyor. Temel emeklilik güvencesinden en üst düzeyde yararlanmak için ise 35 yıl sigortalı olmak gerekiyor. 404 euroya kadar ilave maaş

Temel emeklilik güvencesi, emekli maaşı ortalamanın altında kalanları kapsıyor. Ülke genelinde prime esas teşkil eden ortalama yıllık kazancın yüzde 30 ile yüzde 80'i arasını alan emekliler, bu güvenceden yararlanabilecek. Emekli aylığı yalnız yaşayan bekarlarda 1250 euro, çiftlerdeyse 1950 euronun altında kalanlarda bu güvence devreye girecek. Ödenecek tutarın miktarı ise değişkenlik gösteriyor.

Örneğin 35 yıl boyunca düşük gelirli işlerde çalışanların, gerekli şartları yerine getirmesi halinde 404 euroya kadar ilave maaş alması söz konusu olabilecek.

Bütçeye maliyeti

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, temel emeklilik güvencesinin 2021 yılında bütçeye 1 milyar 400 milyon euroya mal olacağını açıkladı. Temel emeklilik güvencesinin halihazırda ödenen emeklilik primleri bütçesinden değil, vergi gelirlerinden karşılanması öngörülüyor.

Yasanın, 1 Ocak 2021'de itibaren yasanın yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak mevcut 26 milyon emeklinin maaşlarının yeniden gözden geçirilmesi süreci ve bürokratik işlemler nedeniyle, temel emeklilik güvencesi ilk ödemesinin 2022 sonunu bulabileceği belirtiliyor.

1000 euronun altında maaş alan emekliler Almanya'da uzun süre emeklilik sigortasına prim ödemiş olsa da emeklilikte geçim sıkıntısı yaşayanların sayısı yüksek.

Ülkede 2 milyon 400 bin emekli 40 yıldan fazla süre prim ödemiş olsa dahi 1000 euronun altında emekli maaşı alıyor. Sol Parti'nin hükümete yönelttiği soru önergesinin yanıtına göre, 40 yıl prim yatırmış her üç emekliden biri 1000 euronun altında maaş alıyor. 45 yıl prim ödemiş 814 bin emeklinin maaşı 1000 euronun altında kalıyor. 35 yıl ve daha fazla prim ödeyen 3 milyon 400 bin kişinin de emekli maaşının 1000 euronun altında olduğu belirtiliyor.

AFP ,Reuters,MK/JD

(c)

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:59 

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