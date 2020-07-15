Almanya'da teneffüste Türkçe konuşan öğrencilere ceza - Son Dakika

Almanya'da teneffüste Türkçe konuşan öğrencilere ceza

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kenti yakınlarında bulunan bir okulda, arkadaşları ile okul bahçesinde Türkçe konuşan 9 yaşındaki öğrenciye öğretmeni tarafından ceza verildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kenti yakınlarında bulunan bir okulda, arkadaşları ile okul bahçesinde Türkçe konuşan 9 yaşındaki öğrenciye öğretmeni tarafından ceza verildi. Öğretmeni üçüncü sınıfa giden öğrencisinden ceza olarak bir ders kağıdının yarısına kadar okulda niye Almanca konuşması gerektiği yazmasını istedi. Öğrencinin "Neden okulda Almanca konuşuruz" sorusuna verdiği cevaplar şu şekilde:

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"Çünkü çocuklar okulda Almanca konuşur. Almanya'da resmi dil Almancadır. Siz bizim Almanca konuşmamızı istiyorsunuz. Okullar Alman. Biz Türkçe konuşursak çocuklar bizi anlamaz. Anadilde konuşmamalıyız. Daha iyi Almanca konuşmamız için. Sadece bu kadar biliyorum"

Öğrencinin velilerinin öğretmen ile konuşup yaptığının doğru olmadığını belirtmeleri de öğretmenin konu ile ilgili fikrini değiştirmedi. Aile bunun üzerine hukuki yola başvurdu. Ailenin Avukatı Yalçın Tekinoğlu, "Okul bahçesinde veya ders haricinde çocukların kendi aralarında Türkçe konuşması yasaklanamaz. Ceza verilebilmesi için önceden belirlenmiş bir yasağın olması gerekir" şeklinde konuştu. Tekinoğlu, " 'Öğretmen bu şekilde bir ceza verebileceğini söylüyor. Ailenin veya başkasının bu cezaya karşı çıkamayacağını söylüyor.' Fakat bu şekilde bir ceza veremez bu hukuka aykırı. Ailenin görüşme isteği korona önlemleri sebebi ile email veya telefonla yapılması istenmiş. Onlarda o şekilde görüşmüşler. Daha sonra tepkiler büyüyünce okul yönetimi yüz yüze görüşmek istemiş" ifadelerini kullandı. Diğer bir öğrencininde ceza aldığına değinen Tekinoğlu, "Diğer öğrencinin ailesi bu konuda şikayetçi olmadı. Öğrenci aynı şekilde ceza ödevini öğretmenine vermek zorunda kaldı" dedi. Öğretmeni bakanlığa şikayet edeceklerini söyleyen Tekinoğlu, tazminat haklarının olup olmadığını da araştıracaklarını söyledi.

(Sinan Karamurat/İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da teneffüste Türkçe konuşan öğrencilere ceza - Son Dakika
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