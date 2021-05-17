Almanya'da Ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek

Barcelona'nın yıldız kalecisi Marc-Andre ter Stegen sakatlığı sebebiyle EURO 2020'de forma giyemeyecek. Dünyaca ünlü kaleci kararını sosyal medyadan duyururken ilk kez büyük turnuva kaçıracağını belirtti.

"YILLAR SONRA İLK DEFA EVİMDEN DESTEK VERECEĞİM"

29 yaşındaki kaleci, dizinden tedavi olması gerektiği için turnuvada yer alamayacağını belirtti. Büyük üzüntüyle bu kararı duyurduğunu aktaran Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı. Alman kaleci, önümüzdeki sezon taraftarların önünde oynamayı istediğini söyleyerek, kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.