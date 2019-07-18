Son Dakika Haberleri: Almanya'da terör baskınları
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Almanya'da terör baskınları

5 dakika önce

POLİS özel hareket timi (SEK) bu sabah Almanya'nın Köln ve Düren kentlerinde şafak vakti terör baskınları düzenledi.

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POLİS özel hareket timi (SEK) bu sabah Almanya'nın Köln ve Düren kentlerinde şafak vakti terör baskınları düzenledi. Özel timler, gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Düren'de yapılan baskında yakalanan iki kişi polis karakoluna götürüldü. Ayrıntılar geliyor.
Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:12 
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