Almanya'da terör baskınları
5 dakika önce
POLİS özel hareket timi (SEK) bu sabah Almanya'nın Köln ve Düren kentlerinde şafak vakti terör baskınları düzenledi.
POLİS özel hareket timi (SEK) bu sabah Almanya
'nın Köln
ve Düren kentlerinde şafak vakti terör baskınları düzenledi. Özel timler, gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Düren'de yapılan baskında yakalanan iki kişi polis karakoluna götürüldü. Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:12
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