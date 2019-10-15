Son Dakika Haberleri: Almanya'da terör destekçileri ile Türk vatandaşlarının karşı karşıya gelmesini polis önledi.
Son Dakika Güncel Almanya'da terör destekçileri ile Türk vatandaşlarının karşı karşıya gelmesini polis önledi.

Almanya'da terör destekçileri ile Türk vatandaşlarının karşı karşıya gelmesini polis önledi.

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye sınırındaki Barış Pınarı operasyonunu protesto eden 600 kadar terör örgütü yandaşı, Almanya'nın Herne şehrinde Türk vatandaşına ait bir büfenin camlarını kırdı.

Almanya'da terör destekçileri ile Türk vatandaşlarının karşı karşıya gelmesini polis önledi., System.String[]

Türkiye'nin Suriye sınırındaki Barış Pınarı operasyonunu protesto eden 600 kadar terör örgütü yandaşı, Almanya'nın Herne şehrinde Türk vatandaşına ait bir büfenin camlarını kırdı. Havadan Polis helikopterinin takip ettiği gösteride, yüzlerce görevli polis taşkınlığa engel olmaya çalıştı. Protestocular daha sonra Herne Diyanet Camii'ne yakın mesafede bir kahvehanenin kepenklerini parçaladılar.

Dortmund yakınlarındaki Herne'de sosyal medyadan yayılan camiye saldırı haberi üzerine, Türk gençleri de Herne Diyanet Camii'ne doğru hareket geçti. Polis camiye gelen birçok Türk vatandaşını araçlarından indirmedi.

Terör örgütü destekçilerinin saldırısına karşı Herne Tren İstasyonu'nda bir araya gelen Türk gençlerin sözcüsü, "Saldırıyı Kürtler değil, bölücü örgüt mensupları yaptı. Bölücüler buradaki kahvelerimize, camilerimize saldırıyor, bunlara Kürtler demiyorum bunlar sadece teröristtir. Biz buraya kavga etmek için gelmedik.  Almanya'da yaşayan Türkler olarak biz de buradayız. Bizler vatanımız için gerekirse savaşırız canımızı veririz" dedi. Türk gençleri kısa süreli tekbir getirmelerinin ardından dağıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Almanya'nın Herne kentinde terör örgütü yandaşlarının gösterisi

Türk gençlerinin Herne Diyanet Camii ve Herne Tren Garı'nda karşı gösterisi


Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:11 Kaynak: DHA
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