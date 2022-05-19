Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin "ülke sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin "ülke sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

19.05.2022 12:13
Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin "ülke sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin sözde Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Özgül E. ile iki "bölge sorumlusunun" tutuklandığı bildirildi.

Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin sözde Almanya sorumlusu olduğu iddia edilen Özgül E. ile iki "bölge sorumlusunun" tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türk vatandaşları Özgül E'nin 16 Mayıs'ta Heidelberg'de, Alman vatandaşı Serkan K'nin 17 Mayıs'ta Hamburg'da ve Türk vatandaşı İhsan C'nin 18 Mayıs'ta Bochum'da yabancı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Özgül E'nin 2003'ten bu yana terör örgütünde aktif olduğu ve Nisan 2004'e kadar Amsterdam'daki basın ofisinde üst düzey pozisyonda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişinin diğer çalışanlara örgüt içi iletişimde rapor hazırlanması için talimat verdiği, para topladığı ve sahte kimliklerin dağıtılmasında görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada Özgül E'nin Haziran 2014'te Almanya'da örgüt yandaşlarının katıldığı ve gelirlinin örgüt için toplandığı bir konser düzenlediği kaydedildi.

Özgül E'nin Aralık 2015-Şubat 2016 arasında İstanbul'da örgüt için çeşitli görevler üstlendiği aktarılan açıklamada, şahsın görevleri arasında örgüt üyelerine eğitim verilmesi, propaganda faaliyetlerinin düzenlemesi, köşe yazılarının ve gerilla savaşı eğitim programının hazırlanmasının da bulunduğu aktarıldı.

"Özgül E. en geç Ocak 2017'den sonra Federal Almanya'da örgütün Almanya sorumlusu olarak tayin edildi" ifadesi kullanılan açıklamada, bu kapsamda örgüt için para toplamak, etkinlikleri koordine etmek, sahta kimlik temin etmeye yardımcı olmak ve kaçakçılık suçlarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada, Özgül E'nin şubata kadar Almanya'da örgütün çeşitli etkinliklerine katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Serkan K'nin ise 2014'ten 2018'e kadar Almanya'da DHKP-C için faaliyetlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin ilk önce örgütün gençlik komitesi üyesi olduğu, 2015'ten sonra da sözde Hamburg sorumlusu olarak görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Serkan K'nin örgütün zaman zaman "Hamburg, Bremen ve Berlin'den" oluşan sözde "Kuzey Bölgesi" sorumlusu da olduğu aktarıldı.

Başsavclık, İhsan C'nin de Eylül 2015'ten beri örgütün Frankfurt/ Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, München, Augsburg ve Nürnberg bölgelerini kapsayan sözde "Güney Bölgesi" sorumlusu olduğu bildirildi.

Özgül E'nin 17 Mayıs'ta, Serkan K. ve İhsan C'nin 18 Mayıs'ta hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

18 mayıs, Almanya, Mayıs, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin 'ülke sorumlusu' olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da terör örgütü DHKP-C'nin "ülke sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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