Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı - Son Dakika

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı

27.01.2021 12:11
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı, System.String[]

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, bir süredir sağlık problemleri nedeniyle ara verdiği eylemine yeniden başladı.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, bir süredir sağlık problemleri nedeniyle ara verdiği eylemine yeniden başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. burada yaptığı açıklamada, "Rahatsızlandığım için eylemlerime ara vermek durumunda kaldım. Bu süreçte ne Alman makamlarından ne kızımdan bir ses var. Ancak bir gelişme olmadı diye eylemimden vazgeçmeyi düşünmüyorum." dedi.

Bir süredir sosyal medyada yaptığı eylemi karalamaya yönelik algılar oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Maide T, "Bunlar kızımı kaçıran dernek aracılığıyla yapılıyor. Bunları biliyorum. Hakkımda söyledikleri yalan ifadeler ve bana attıkları iftiralar karşısında kanuni yollardan hesap soracağım. Ben acılı bir anneyim. Benimle empati kuracakları yerde bana karşı mücadele ediyorlar. Utanç verici bir durum anneler adına ama bu beni yıldıramayacak." diye konuştu.

Kızı Nilüfer'e seslenen Maide T, "Kızım yeter artık. Geri gel artık. Bu inadın sonu iyi değil. Lütfen evine dön." dedi.

Maide T. eyleminde, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Almanya, Alman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu
"Sözleşme uzatacak mısın?" sorusuna Aboubakar'dan net yanıt: Menajerim kulüple görüşecek         
12:19
2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte 2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte         
11:45
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü         
11:36
Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı         
11:15
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
11:11
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı         
10:09
Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var         
09:54
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 12:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemine tekrar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei