Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Gökmen Ç'nin Almanya'da tutuklandığı bildirildi.

Almanya'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı, System.String[]

Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Gökmen Ç'nin Almanya'da tutuklandığı bildirildi.


Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım 2019'da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Gökmen Ç'nin, dün Frankfurt Havalimanı'ndaki tren garında Federal Polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


Açıklamada, Gökmen Ç'nin PKK üyesi olmakla suçlandığı ifade edildi.


Zanlının 2018'in Nisan ayından 2019'un Haziran ayına kadar PKK kadrosunda bulunduğu aktarılan açıklamada, Gökmen Ç'nin Frankfurt, Mainz ve Gissen bölgelerini içeren sözde Hessen eyalet sorumlusu ve Darmstadt, Mannheim ve Saarbrücken bölgelerini içeren sözde Saarland eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Gökmen Ç'nin sözde bölge sorumlusu olarak örgütün faaliyetlerinin yanında eleman ve propaganda koordinasyonu üstlendiği ve örgüt üyelerine talimatlar verdiği de belirtildi.

Zanlının, örgüt için para toplamayı da koordine ettiği ve "potansiyel bağışçılarla" temasa geçtiği ifade edilen açıklamada, Gökmen Ç'nin örgütün sözde Avrupa sorumlularının talimatlarını yerine getirdiği ve onlara rapor verdiği bildirildi.

Gökmen Ç'nin bugün hakim karşısına çıkarılıp tutuklandığı kaydedildi.

Frankfurt, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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