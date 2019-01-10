Son Dakika Haberleri: Almanya'da Terör Örgütü Yandaşları Tgb Bürosuna Saldırdı

Almanya'da Terör Örgütü Yandaşları Tgb Bürosuna Saldırdı

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Köln Bürosuna saldırıda bulundu.

Almanya'da Terör Örgütü Yandaşları Tgb Bürosuna Saldırdı, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Köln Bürosuna saldırıda bulundu.

Terör örgütü yandaşları, camları kırarak maddi hasar oluşturdukları binanın duvarına terör örgütü lehine mesaj yazdı.

TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör, özellikle son dönemlerde terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra camilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekerek, bürolarına daha önce de benzer bir saldırı gerçekleştiğini hatırlattı.

Polisin bugün öğleden sonra araması üzerine olaydan haberdar olduklarını belirten Güngör, "Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede saldırının haberi ve saldırı anının fotoğrafı ve videosu yayınlanmış. Saldıran kişinin fotoğrafı da var, ismi de paylaşılmış. Bunu polise de ilettik. Polis, emniyete gelerek daha detaylı bilgi vermemizi istedi." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, saldırıya uğrayan TGB Köln Bürosunu ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi aldı.

Başkonsolos Erciyes, polisle irtibata geçtiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, saldırganların bir an önce bulunmasını istediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Köln, Almanya, Türkiye Gençlik Birliği, Güncel
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