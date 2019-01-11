Son Dakika Haberleri: Almanya'da Terör Örgütü Yandaşları Tgb Bürosuna Saldırdı

Almanya'da Terör Örgütü Yandaşları Tgb Bürosuna Saldırdı

16 dakika önce

TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör, özellikle son dönemlerde terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra camilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekerek, bürolarına daha önce de benzer bir saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Almanya'da Terör Örgütü Yandaşları Tgb Bürosuna Saldırdı, System.String[]
TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör, özellikle son dönemlerde terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra camilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekerek, bürolarına daha önce de benzer bir saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Polisin araması üzerine olaydan haberdar olduklarını belirten Güngör, "Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede saldırının haberi, saldırı anının fotoğrafı ve videosu yayınlanmış. Saldıran kişinin fotoğrafı da var, ismi de paylaşılmış. Bunu polise de ilettik. Polis, emniyete gelerek daha detaylı bilgi vermemizi istedi" dedi.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de TGB Köln Bürosunu ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı. Başkonsolos Erciyes, polisle irtibata geçtiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, saldırganların bir an önce bulunmasını istediklerini ifade etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:30 

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