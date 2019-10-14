Son Dakika Haberleri: Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret
Son Dakika Güncel Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret

Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret

34 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Almanya'nın Villingen-Schweningen kentinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırdığı derneği ziyaret etti.

Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, Almanya'nın Villingen-Schweningen kentinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının saldırdığı derneği ziyaret etti.

Villingen Türk İşçileri Derneğini ziyaret eden heyet, saldırıda yaralananların da aralarında bulunduğu Türkler işcileri ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

YTB Başkan Yardımcısı Turus, saldırının provokasyon amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının daima yanında olduğunu ifade eden Turus, buradaki vatandaşlara YTB'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkonsolos Terzioğlu da bu menfur saldırıyı kınayarak bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için tedbir almaları konusunda Alman makamlarıyla görüştüklerini ifade etti.

İki kişi yaralanmıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede izinsiz yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırarak yaralamıştı.

Derneği kordon altına alarak terör örgütü yandaşlarının saldırılarından korumaya çalışan polisin, saldırgan terör yandaşlarına karşı yetersiz kaldığı gözlenmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti
Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: İki ordu arasında çatışma çıkabilir Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:37:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da terör örgütü yandaşlarının saldırdığı derneğe ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]