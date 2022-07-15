Albrecht'in dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth gibi siyasilere suikast hazırlığında olduğu iddianamede belirtilmişti.

Savcılık makamı, Albrecht'in üst düzey politikacılara ve tanınan kişilere suikast planlayan "aşırı sağcı bir terörist" olduğunu ifade ederek 6 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Almanya'da terör saldırısı hazırlığındaki ırkçı asker 5 buçuk yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

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