Almanya'da terör saldırısı hazırlığındaki ırkçı asker 5 buçuk yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Almanya'da terör saldırısı hazırlığındaki ırkçı asker 5 buçuk yıl hapse çarptırıldı

15.07.2022 15:02
Almanya'da terör saldırısı hazırlığındaki ırkçı asker 5 buçuk yıl hapse çarptırıldı

Alman ordusunda görevliyken Suriyeli sığınmacı kılığına girerek terör saldırısı planlayan ve tutuksuz yargılanan üsteğmen Franco Albrecht 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Alman ordusunda görevliyken Suriyeli sığınmacı kılığına girerek terör saldırısı planlayan ve tutuksuz yargılanan üsteğmen Franco Albrecht 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi 33 yaşındaki eski asker Albrecht'e silah yasasını ihlal etmek dahil çeşitli suçlamalardan 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Albrecht'in etnik, milliyetçi, aşırı sağcı duygulara sahip olduğunu doğruladı.

Savcılık makamı, Albrecht'in üst düzey politikacılara ve tanınan kişilere suikast planlayan "aşırı sağcı bir terörist" olduğunu ifade ederek 6 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti.

Suçlamaların somutlaşması nedeniyle 3 ay önce tutuklanan Albrecht'in 5 yıl 3 ay hapis yatacağı öğrenildi.

2017'de yakalanmıştı

Franco Albrecht Şubat 2017'de Viyana Havalimanı'nın tuvaletinde sakladığı dolu bir tabancayı almaya çalışırken tutuklandı.

Silahın nereden geldiği ve onunla ne yapmayı planladığı hala ortaya çıkarılamadı.

Albrecht'in suikastlar işledikten sonra hedef olarak Suriyeli mültecileri göstermek istediği iddia edilmişti.

Albrecht'in dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth gibi siyasilere suikast hazırlığında olduğu iddianamede belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da terör saldırısı hazırlığındaki ırkçı asker 5 buçuk yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

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