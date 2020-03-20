Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı - Son Dakika Dünya

Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı

6 saat önce

Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.

Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı, System.String[]

Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.


Fas'ta terör örgütü kurmakla suçlanan şüpheli Lüksemburg'a yakın bir otoyol kenarındaki dinlenme tesisinde bir aracın içinde bulundu.

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Koronavirüs, Fas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:58 

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