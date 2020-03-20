Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı

Fas'ta terör örgütü kurmakla suçlanan şüpheli Lüksemburg 'a yakın bir otoyol kenarındaki dinlenme tesisinde bir aracın içinde bulundu.

Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.

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