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Almanya'da terör şüphesi ile aranan bir Belçikalı koronavirüs kontrolü sırasında yakalandı
6 saat önce
Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.
Alman polisi, terör şüphesi ile aranan Fas asıllı bir Belçikalının ülkenin batısında bulunan Treves şehri yakınlarında koronavirüs (Covid-19) kontrolü sırasında yakalandığını duyurdu.
Fas'ta terör örgütü kurmakla suçlanan şüpheli Lüksemburg'a yakın bir otoyol kenarındaki dinlenme tesisinde bir aracın içinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:58
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