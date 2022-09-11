Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı - Son Dakika
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Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

11.09.2022 21:48
Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

Almanya'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırdı.

Almanya'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırdı.

Essen kentindeki yürüyüşte, PKK yandaşlarının kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopalar ve taşlarla saldırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına aldı.

YORUMLAR
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Bundesbank Başkanı Nagel: 'Enflasyon aralıkta zirve yapabilir' Bundesbank Başkanı Nagel: 'Enflasyon aralıkta zirve yapabilir' BAHÇELİ HDP'YE BAKANLIK VERMEK PKK'NIN DEVLETE TUTUNMASI DEMEKTİR BAHÇELİ HDP'YE BAKANLIK VERMEK PKK'NIN DEVLETE TUTUNMASI DEMEKTİR
Kaynak: AA

Abdullah Öcalan, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı - Son Dakika
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