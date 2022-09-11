Essen kentindeki yürüyüşte, PKK yandaşlarının kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopalar ve taşlarla saldırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: AA

Abdullah Öcalan, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı - Son Dakika

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