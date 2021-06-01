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Almanya'da Tesla'nın 92 hektarlık ormanlık alanda inşa edeceği fabrikaya çevrecilerden tepki - Son Dakika

Almanya'da Tesla'nın 92 hektarlık ormanlık alanda inşa edeceği fabrikaya çevrecilerden tepki

01.06.2021 11:46
Almanya'da Tesla'nın 92 hektarlık ormanlık alanda inşa edeceği fabrikaya çevrecilerden tepki, System.String[]

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 92 hektarlık ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösteriyor.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 92 hektarlık ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük bir fabrika inşa etmesine çevreci örgütler tepki gösteriyor.

Doğal Alanı Koruma Birliği (NABU) Brandenburg Eyalet Müdürü Christiane Schröder, yaklaşık 130 adet futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanda fabrika inşa edilmesini eleştirerek, "Bölgede çevreye karşı yapılan somut muameleye karşıyız. Bu yatırımı daha iyi yapabilirsiniz ve özellikle Tesla çevreci bir şirket olduğunu söylüyor ve çözümün bir parçası olacağını söylüyor. Ama şimdi onlar daha çok sorunların bir parçası." dedi.

Berlin'in 50 kilometre doğusunda yer alan Tesla fabrikasının durdurulması için mahkemeye de başvurduklarını kaydeden Schröder, "NABU olarak çoğunlukla finansal çıkarlara karşı canlı türlerinin bir tür avukatı olmaya çalışıyoruz. Almanya'da Tesla fabrikası için farklı bir yol izlendi. Aslında sadece birkaç ağaç değil, 300 hektarlık devasa bir alan bunun 92 hektarı ormanlık alan. Geçen yıl şubat ayında ilk adımda bu alanın Tesla'ya satışı için başka bir çevreci örgüt ile mahkemeye başvurduk. Bu fabrikayı kurmak için yasal bir izin yoktu. Yani sadece ön izinler vardı, nihai izin değildi. Süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Tesla amacına ulaşması için başka yollar denemeli"

Almanya'da endüstriyel kalkınma için çevre üzerinde değişiklik yapılan birkaç vaka olduğunu anlatan Schröder ancak şimdiye kadar Tesla'ya ayrılan alan kadar bu denli devasa bir ormanlık alanın kimse için ayrılmadığını belirtti.

Uluslararası yatırıma karşı olmadıklarının altını çizen Schröder, Tesla ve Eyalet Bakanlığı'na seslenerek "Amacınıza ulaşmak için başka yollar denemelisiniz" ifadesini kullandı.

Schröder, siyasetçilerin kesilen ağaçların bölgelerindeki insanlar için ne anlama geldiği konusunda yeterince derin düşünmediklerini belirterek, "Çünkü bu sadece bir doğa sorunu değil, aynı zamanda herkes için bir sorun. Yani insanlar bu bölgede yaşayacak, çünkü çok büyük bir fabrika var. Oraya çok sayıda yeni insan gelecek. Aslında şu anda geleceklere hizmet vermesi için doğru dürüst altyapıya bile sahip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Schröder, içme suyu koruma bölgesindeki fabrikaya izin veren Brandenburg Çevre Bakanlığı'na da sitem ederek şunları söyledi: "Şu anda betonla kaplanmış devasa bir alan var. Yağmur toprağa gidiyor ve yeni yeraltı suları oluşturuyor. Söz konusu alanda bu döngünün olmaması bir sorun olabilir. Diğer nokta, fabrikanın kendisinin çok fazla suya ihtiyacı var ve özellikle o bölgede o kadar su kaynağına sahip değiliz. Kimyasallar bulaşmış suları içmek için kullanamazsınız. Bu nedenle, neler yapabileceğinizi ve ne kadar su alabileceğinizi yakından incelemelisiniz ve bu büyük bir sorun olabilir ve fabrikaya çok yakın bir Avrupa koruma alanı var. Flora Fauna habitat alanı ve bu kritik derecede tehlikede, çok fazla suya ve yüksek bir yeraltı suyu seviyesine ihtiyacı var. Fabrika bunları engelliyor" ifadelerini kullandı.

Yeşil Lig ve Grünheide vatandaşları girişimi de Eyalet Çevre Dairesine Tesla'ya şu ana kadar verilen izinlerin kaldırılmasını talep ediyor.

Çevre örgütleri, fabrikanın doğal ortamı bozmayacak başka yere taşınmasını istiyor.

"Kesilen ağaçlar yerine fidan dikme zorunluluğu yok"

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Berlin'in komşu eyaleti Brandenburg'un Grünheide bölgesinde 300 hektar alanda yaklaşık 92 hektarlık bir ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde büyük bir fabrika (Gigafactory) inşa ediyor. Çam ormanı ile kaplı fabrika alanı 41 milyon avroya Tesla'ya satıldı.

Eyaletten alınan inşaat iznine göre kesilen ağaçlar yerine yeni fidan dikme zorunluluğu bulunmuyor.

Bir yıldır süren fabrika inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması ve 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor. Fabrikanın yılda 500 bin araç ve batarya üretmesi öngörülüyor.

Fabrikanın, özellikle arabalar için üretilecek büyük aküler için, yıllık yaklaşık 1,5 milyon metreküp su miktarına ihtiyaç duyacağı bunun da açılacak kuyularla karşılanması planlanıyor.

Tesla çevreye daha duyarlı olduğu değerlendirilen elektrikli otomobiller üretiyor fakat Berlin'deki fabrika inşaatı, ağaçların kesilmesi, daha çok su kullanımı ve çevre sorunlarını beraberinde getiriyor.

Tesla'nın halihazırda biri ABD'de biri de Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.

Dava süreci

Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açarak ekosistem oluşturmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer gereken onayları resmen vermese de, Brandenburg Eyalet Çevre Bakanlığı riski kendilerine ait olmak üzere hazırlıklara başlama izni vermişti.

Bu kapsamda 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmış, bu hamle de çevreciler arasında ve Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Brandenburg Eyalet Çevre Bakanlığı ve Tesla, AA muhabirinin konu ile ilgili sorularına cevap vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Brandenburg, Almanya, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Tesla'nın 92 hektarlık ormanlık alanda inşa edeceği fabrikaya çevrecilerden tepki - Son Dakika


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