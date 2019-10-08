Son Dakika Haberleri: Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

26 dakika önce

Almanya'da bir tırı çaldıktan sonra trafikteki araçlara çarptığı ve sekiz kişiyi yaraladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı

Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı, System.String[]

Almanya'da bir tırı çaldıktan sonra trafikteki araçlara çarptığı ve sekiz kişiyi yaraladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı.


Tırın sekiz araca çarptığını açıklayan Savcı Ralf Badle saldırının arkasındaki motivasyonla ilgili soruları cevapsız bırakırken tüm olasılıkların göz önünde tutulduğunu vurguladı.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36 
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