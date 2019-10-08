Almanya'da tır çalıp araçlara çarptığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı
26 dakika önce
Almanya'da bir tırı çaldıktan sonra trafikteki araçlara çarptığı ve sekiz kişiyi yaraladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı
Almanya'da bir tırı çaldıktan sonra trafikteki araçlara çarptığı ve sekiz kişiyi yaraladığı şüphesiyle bir Suriyeli gözaltına alındı.
Tırın sekiz araca çarptığını açıklayan Savcı Ralf Badle saldırının arkasındaki motivasyonla ilgili soruları cevapsız bırakırken tüm olasılıkların göz önünde tutulduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36
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