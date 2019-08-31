Almanya'da tır, motosikletli grubu biçti: 4 ölü
1 saat önce
Almanya'da bir TIR, köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli grubun arasına daldı.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:15 Kaynak: DHA
'da bir TIR, köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli grubun arasına daldı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Leipzig şehrine yakın A9 otoyolunda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Berlin'e seyahat eden bir grup motosikletli, aniden başlayan sağanak yağış sonrası bir köprünün altına girdi. Yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli gruba, hızla gelen bir TIR çarptı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken; TIR'da bulunan 3 kişi de yaralandı.
Prenses Diana'nın, kazadan sonra kanlar içinde cansız yatarken ki görüntüleri internete sızdı Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti