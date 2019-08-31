Almanya'da tır, motosikletli grubu biçti: 4 ölü

Almanya 'da bir TIR, köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli grubun arasına daldı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Leipzig şehrine yakın A9 otoyolunda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Berlin'e seyahat eden bir grup motosikletli, aniden başlayan sağanak yağış sonrası bir köprünün altına girdi. Yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli gruba, hızla gelen bir TIR çarptı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken; TIR'da bulunan 3 kişi de yaralandı.