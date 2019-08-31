Son Dakika Haberleri: Almanya'da tır, motosikletli grubu biçti: 4 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'da tır, motosikletli grubu biçti: 4 ölü

1 saat önce

Almanya'da bir TIR, köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli grubun arasına daldı.

Almanya'da tır, motosikletli grubu biçti: 4 ölü, System.String[]
Almanya'da bir TIR, köprü altında yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli grubun arasına daldı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Leipzig şehrine yakın A9 otoyolunda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Berlin'e seyahat eden bir grup motosikletli, aniden başlayan sağanak yağış sonrası bir köprünün altına girdi. Yağmurun dinmesini bekleyen motosikletli gruba, hızla gelen bir TIR çarptı. Kazada 4 motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken; TIR'da bulunan 3 kişi de yaralandı.


Leipzig, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prenses Diana'nın, kazadan sonra kanlar içinde cansız yatarken ki görüntüleri internete sızdı
Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da tır, motosikletli grubu biçti: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]