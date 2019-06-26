Almanya'da toplu tecavüzle suçlanan 11 kişi hakim karşısında
1 saat önce
Almanya’da 18 yaşındaki bir genç kadına yönelik toplu tecavüz suçundan yargılanan 11 kişinin davası başladı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:53
'da geçen yıl 18 yaşındaki bir genç kadına yönelik toplu tecavüz suçundan yargılanan 11 kişinin davası başladı. Tecavüz suçundan yargılananların yaşları 18 ila 30 arasında değişirken, zanlılar Freiburg
Eyalet Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı.
27 gün sürmesi planlanan duruşmalarda 50 görgü tanığı mahkemeye çağrıldı. Mahkeme kararının ise Aralık
ayında verileceği tahmin ediliyor.
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