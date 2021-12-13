Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1962'den beri en yüksek artış - Son Dakika

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, pahalı ham madde ve ara ürünler nedeniyle geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak söz konusu verinin tutulmaya başlandığı 1962'den beri en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Toptan Eşya Fiyat Endeksi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1,3, Kasım 2020'ye göre de yüzde 16,6 arttı.

Destatis açıklamasında, "Söz konusu yıllık artış oranı, 1962'de toptan eşya fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından bu yana en yüksek yıllık artış oranı oldu." yorumu yapıldı.

Ekim 2021 ve Eylül 2021'de Toptan Eşya Fiyat Endeksi yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 15,2 ve 13,2 olduğu hatırlatılan açıklamada, "Yıllık olarak toptan eşya fiyatlarındaki yüksek değişim oranları, ham madde ve ara ürün fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kasımda petrol ürünleri bir yıl öncesine göre yüzde 62,4, metal fiyatları yüzde 60,3, kereste fiyatı yüzde 41,1 artış kaydetti.

Geçen ay yıllık bazda hayvan yemi fiyatlarında yüzde 30,3 artış olması dikkati çekti.

Öte yandan, dünya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durgunluğundan hızla toparlanmasıyla birçok ürün fiyatında hızla yükseliş görüldü.

Dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in önemli ekonomik teşvik programları başlatmalarının ardından güçlü şekilde büyümeleri dikkati çekerken, bu da fiyatların yükselmesine neden olan küresel darboğazlara yol açtı.

Enflasyon kasımda yüzde 5,2 ile 30 yılın en yüksek seviyesinde

Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun zirveye ulaştığını tahmin ederken, gelecek ay KDV indirimlerinin baz etkisinin ortadan kalkacağı ve fiyatları yukarıya çeken tedarik darboğazlarının azalacağını öngörüyor.