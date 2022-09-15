Almanya'da toptan eşya fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı - Son Dakika
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Almanya'da toptan eşya fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı

15.09.2022 12:06
Almanya'da toptan eşya fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı

Almanya'da toptan ticaretteki fiyat artışları ağustosta zayıfladı.

Almanya'da toptan ticaretteki fiyat artışları ağustosta zayıfladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 18,9 arttı. Endeks, yıllık bazda haziranda yüzde 21,2 ve temmuzda ise yüzde 19,5 artmıştı.

Destatis açıklamasında, "Ağustos 2022'de toptan eşya fiyatlarındaki bir önceki yıla göre yüksek artış, halen birçok hammadde ve ara ürün fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandı." denildi.

Petrol ürünleri ağustosta yıllık yüzde 54,3 ve katı yakıtlar yüzde 99,2 artış kaydetti. Ağustosta hayvan yemi fiyatlarındaki artışın yıllık bazda yüzde 38 olması dikkati çekti.

Süt, yumurta, ve yemeklik yağ fiyatları da yıllık yüzde 41,8 yükseldi. Ancak, metal fiyatlarındaki artış eğilimi ağustosta yüzde 5,9 ile önemli ölçüde zayıfladı. Temmuzda metal fiyatları yıllık yüzde 14,9 artmıştı.

Almanya'da toptan eşya fiyatlarında nisanda enerji ürünleri ve ham maddelerindeki keskin fiyat artışı nedeniyle yüzde 23,8 ile son 60 yılın en yüksek artışı görülmüştü.

Toptan satış; üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da toptan eşya fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da toptan eşya fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı - Son Dakika
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