Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tornado jetinin yakıt tankları düştü
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'da Tornado jetinin yakıt tankları düştü

40 dakika önce

Alman Hava Kuvvetlerine ait Tornado savaş uçağının dün eğitim uçuşunun ardından yedek yakıt tanklarını düşürdüğü bildirildi.

Almanya'da Tornado jetinin yakıt tankları düştü, System.String[]

Alman Hava Kuvvetlerine ait Tornado savaş uçağının dün eğitim uçuşunun ardından yedek yakıt tanklarını düşürdüğü bildirildi.

Hava Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün, Jagel Hava Üssü'ne ait bir Tornado uçağının, Schleswig Holstein eyaletindeki eğitim uçuşunun ardından üsse dönerken yedek yakıt tanklarını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, her biri 130 kilogram ağırlığındaki yakıt tanklarının yaklaşık 6 bin metreden düştüğü, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Biri dün diğeri de bu sabah bulunan yakıt tanklarının boş olduğu ifade edildi.

Yakıt tanklarının neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Aynı üsse ait 2 Eurofighter savaş uçağının 24 Haziran'da eğitim uçuşu esnasında çarpışması sonucu bir pilot hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
Mucize Doktor dizisi, küçük çocuğun hayatını kurtarma sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı Canlandırdığı bütün karakterler ölen ünlü aktör Sean Bean "Beni artık öldürmeyin " diyerek isyan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:14:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tornado jetinin yakıt tankları düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]