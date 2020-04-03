Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı martta yüzde 38 geriledi

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 geriledi.

Alman Otomobilciler Birliğinden (VDA) yapılan açıklamada, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısının, Mart 2019'a göre yüzde 38 azalarak 215 bin 100 olduğu belirtildi.

Bunun, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek aylık düşüş olduğu vurgulanan açıklamada, gerilemede, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada, Almanya'nın yeni otomobil ihracatının da martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 234 bin 500'e düştüğü bildirildi.