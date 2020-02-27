Almanya'da trafik kazaları arttı, ölü sayısı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da trafik kazaları arttı, ölü sayısı azaldı - Son Dakika

Almanya'da trafik kazaları arttı, ölü sayısı azaldı

7 saat önce

Almanya'da 2019'da bir önceki yıla oranla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.6 oranında azalarak 3 bin 50 olurken, trafik kazalarının sayısında ise artış yaşandığı kaydedildi.

Almanya'da trafik kazaları arttı, ölü sayısı azaldı, System.String[]

Almanya'da 2019'da bir önceki yıla oranla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.6 oranında azalarak 3 bin 50 olurken, trafik kazalarının sayısında ise artış yaşandığı kaydedildi.


Almanya'da 2018 yılında trafik kazası sayısı 1.9 oranında artış göstererek 2 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçti. Federal İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre 2019'da bir önceki yıla oranla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.6 oranında azalarak 3 bin 50 oldu. Uzmanlar, kaza oranlarının artışına iki tekerlekli vasıtaların neden olduğunu, 2019 yılında havaların güneşli olması nedeniyle Almanların daha fazla motosiklet ve bisiklet kullanmalarından dolayı kaza sayısının arttığını belirtti. Ayrıca, ölümcül motosiklet kazalarında artış kaydedilerek iki tekerlekli araçlarla yapılan kaza sayısı da 384 bin olarak açıklandı.


Alman halkının çevre bilincinin artmasıyla birlikte bisiklet kullandıkları fakat şehirlerde bisiklet sürücüleri ile ilgili yeterli sürüş şeritlerinin olmaması nedeniyle bu durumun kazalarda artış yaşanmasında etkili olduğu kaydedildi.


Almanya'da trafik kazalarında ölenlerin sayısının en fazla olduğu 1970 yılında 21 bin kişinin öldüğü, o tarihten sonra alınan tedbirler, getirilen kurallar sayesinde bu sayının binlere kadar gerilediği belirtildi.


Alman Sigorta Endüstrisi Derneği Kaza Araştırma Uzmanı Siegfried Brockmann, kaza sayısının azaltılabilmesi için daha yapılması gereken çok şey olduğunu belirterek, "Alkol veya uyuşturucu kullanımı ve aşırı hız gibi kara yolu trafik ihlalleri için daha fazla kontrol yapılmalıdır. Para cezalarının seviyesi de çok düşük" dedi. Brockmann, caydırıcı önlemler alınması halinde ölüm oranlarının da düşebileceğini ifade etti. - FRANKFURT

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Twitter'ı çalkalayan iddia: Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü
Koronavirüsle savaşan Çin'de yere yığılan adama doktor suni teneffüs yaptı Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Boşandığı eşi ve eşinin sevgilisini öldüren adam: Bıçak darbelerini hatırlamıyorum

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:34:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da trafik kazaları arttı, ölü sayısı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]