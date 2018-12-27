Almanya'da Trafik Kazaları Bir Yılda 3 Binden Fazla Ölüme Neden Oldu

Almanya'da 2018 yılında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 3.3 oranında artış gösterdi.

Almanya'da 2018 yılında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 3.3 oranında artış gösterdi. Trafik kazaları sonucu 2018 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 285 olduğu aktarıldı.



Alman Otomobil Kulübü (ADAC), ülke genelinde 2018 yılında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. ADAC tarafından açıklanan rapora göre, 2018 yılında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 3.3 oranında arttı. Trafik kazaları sonucu 2017 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 180 olduğu, 2018 yılında bu sayısının 3 bin 285' yükseldiği aktarıldı.



Raporda, yaralanmaların ise yüzde 2.9 oranında arttığı bilgisine yer verildi. 2018 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında yaralananların sayısının 393 bini aştığı ifade edildi.



Polis tarafından kaydedilen kaza sayısı 2018 yılında 2 milyon 644 bin olurken, ADAC'a göre karayolu güvenliğinin yeterli olmayışının kazalara neden olduğu bildirildi. 2030 yılına kadar planlanan yol güvenliği stratejilerinin bir an önce hayata geçirilmesi istendi. Yaşlanan Alman nüfusu nedeniyle trafiğe katılan yaşlı insanların sayısındaki artışın da kazalara neden olabileceği ifade edildi.



Almanya'da 67 milyon araç trafikte seyrediyor. - FRANKFURT

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