Son Dakika Haberleri: Almanya'da trafik kazalarında ölüm oranları son 60 yılın an alt seviyesinde
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Almanya'da trafik kazalarında ölüm oranları son 60 yılın an alt seviyesinde

6 saat önce

Almanya'da karayolunda meydana gelen kazalarda yaşanan ölüm oranları son 60 yılın en alt seviyesine indi.

Almanya'da trafik kazalarında ölüm oranları son 60 yılın an alt seviyesinde, System.String[]

Almanya'da karayolunda meydana gelen kazalarda yaşanan ölüm oranları son 60 yılın en alt seviyesine indi.


Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, trafik kazalarına bağlı ölümler 2019'da en düşük seviyeye ulaşırken 2019'da yaşanan düşüşün son 60 yılın en alt seviyesi olduğu belirtildi. İstatistik ofisi tarafından Ocak ve Eylül 2019 arasındaki dönem verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, karayolu trafiğindeki ölümlerin sayısının 3 bin 90 olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Ocak ve Eylül 2019 arasında 2 milyon 600 trafik kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda günde ortalama 8 kişinin öldüğü, bin kişinin yaralandı.


Geçtiğimiz yıl ise ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 275 kişinin hayatını kaybetmişti. - BERLİN

Almanya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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