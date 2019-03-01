Almanya'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaralı
57 dakika önce
Almanya'nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Almanya
'nın Karlsruhe
kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Almanya'nın Baden Württember eyaleti Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, 15 kişi ayakta tedavi edildi. Çarpışma sonucu tramvay raydan çıkarken enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. 600 euro'luk maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası ekipler olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. - BERLİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü
Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz