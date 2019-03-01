Son Dakika Haberleri: Almanya'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaralı

Almanya'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaralı

57 dakika önce

Almanya'nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Almanya'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı: 19 Yaralı, System.String[]
Almanya'nın Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Almanya'nın Baden Württember eyaleti Karlsruhe kentinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, 15 kişi ayakta tedavi edildi. Çarpışma sonucu tramvay raydan çıkarken enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. 600 euro'luk maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası ekipler olay yerinde araştırmalarını sürdürüyor. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Karlsruhe, Almanya, 3. Sayfa
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