Almanya'da tren ile otobüs çarpıştı

Almanya'nın Blaustein kasabasında seyir halindeki bir tren ile otobüsün çarpışması sonucu tren raylardan çıktı, çok sayıda yolcu yaralandı.

Almanya'nın güneyindeki Ulm kenti yakınlarındaki Blaustein kasabasında tren ile otobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından raylardan çıkan trende bulunan sürücü ile çok sayıda yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan otobüs sürücüsü de ağır yara aldı.

Otobüs yandı

Kazanın ardından alev alan otobüs tamamen yandı. Polis ekipleri, kısa bir süre önce bölge yakınlarında bir motosiklet kazası yaşandığını ve acil durum ekipleri ile kurtarma helikopterinin olay yerinde bulunduğunu söyledi. - ULM