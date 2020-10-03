Almanya'da trende bomba paniği!

Almanya'nın Köln kentinde yolcu treninin içerisinde bir kutu içerisinde bomba bulundu. Polis ekiplerinin bombayı etkisi hale getirdiği açıklandı.

Almanya'nın Köln kentindeki Köln-Deutzerfeld tren servis noktasında bir vagonun içerisinde bomba bulundu. Bombanın bir kutu içerisinde bulunduğu, yapılan incelemede bombada fitil, havai fişek, barut, çivi ve vidaların bulunduğu aktarıldı. Alman medyası, bomba imha ekiplerinin kutu içerisindeki bombayı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polisten yapılan açıklamada, tren ve istasyonlarda güvenlik kameralarının inceleneceği ifade edildi. Bombanın henüz bir terör saldırısı girişimi olup olmadığı bilinmiyor.